На трассе М-10 у Ям-Ижоры до конца сентября перекроют две полосы

Автор: Гузель Галимова
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На участке трассы М-10 «Россия» Москва – Петербург вблизи деревни Ям-Ижоры Тосненского района Ленобласти перекроют две полосы движения из четырех. Работы начнутся в ближайшие дни.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за окраски пролетного строения строящегося путепровода на 671-м километре магистрали до 30 сентября 2021 года будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях.

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