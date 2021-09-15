На участке трассы М-10 «Россия» Москва – Петербург вблизи деревни Ям-Ижоры Тосненского района Ленобласти перекроют две полосы движения из четырех. Работы начнутся в ближайшие дни.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за окраски пролетного строения строящегося путепровода на 671-м километре магистрали до 30 сентября 2021 года будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях.

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Напомним, с 16 сентября на развязке КАД и Ропшинского шоссе полностью перекроют съезд.