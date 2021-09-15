В домах Ленобласти меняют системы отопления

В 2021 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в 81 доме в 47 регионе меняют системы отопления.

Ремонт внутридомовых систем отопления в 60 домах уже завершен, сети введены в эксплуатацию. В целом работы выполнены более чем на 96%.

«Все работы подрядчики завершат в сентябре, большинство — до 20 числа. Это повысит надежность работы инженерных систем в отопительный период», — отметили в Фонде капремонта Ленобласти.

Напомним, что глава Ленобласти порекомендовал муниципалам, а именно они принимают окончательное решение о подачи тепла в дома жителей, не тянуть до наступления холодов и начать периодическое протапливание раньше установленного в постановлении правительства РФ №354 срока.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в регионе произошло на 5% меньше аварий, чем в предыдущем отопительном сезоне.