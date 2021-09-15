Житель Всеволожска угнал ЗИЛ, потому что у него не было денег на такси

По информации ivbg.ru, 14 сентября в полицию Всеволожского района с явкой с повинной обратился 28-летний житель Всеволожска. У мужчины не было денег, чтобы уехать домой, поэтому 6 сентября около 04:00 на улице Ясной в деревне Янино он угнал грузовик ЗИЛ.

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На следующий день угонщик снял с машины металлический борт и два аккумулятора, которые продал знакомому за 4000 рублей.

Мужчина рассказал полиции, что деньги потратил, но в содеянном раскаивается. По факту кражи возбуждено уголовное дело.