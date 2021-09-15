Команда Ленобласти отправится на очный полуфинал «Большой перемены»

Очный полуфинал всероссийского конкурса для школьников по СЗФО пройдет с 22 по 25 сентября в Ярославской области

В полуфинале примет участие 51 ученик 8-10 классов из 13 муниципальных районов Ленинградской области. Ребята выезжают на конкурс уже 21 сентября.

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Отметим, что в 2020 году в Ленобласти участниками конкурса стали 10 643 школьников. Победителей поздравил глава Ленобласти Александр Дрозденко.