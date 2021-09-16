Cтуденты Сосновоборского политехнического колледжа одержали победу в областном «Турпоходе»

«Туристический поход» собрал 14 команд из 11 учебных заведений среднего профессионального образования Ленобласти на территории Румболовского парка во Всеволожске.

Третий областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в этом году проходил на территории Румболовского парка. Ребята преодолели дистанцию в 10 км и сразились на полосе препятствий.

В командном первенстве победу одержала команда Сосновоборского политехническего колледжа, второе место у студентов Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, третье место у команды Гатчинского педагогического колледжа имени Константина Дмитриевича Ушинского-1.

Отметим, что в минувшем 2020 году лидерами регионального рейтинга по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали Волховский, Киришский и Тихвинский районы.

Всего в 22 центрах тестирования Ленобласти нормы ГТО сдали 5 188 атлетов, из них 2 882 человек получили знаки отличия. Помимо этого в 2020 году областные спортсмены завоевали бронзу на первом Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили сертификат на комплект спортивного оборудования. Его уже установили в спортзале «Фаворит» Выборга.