Пьяный блогер разъезжал по Санкт-Петербургу — видео

Он взял каршеринг и поехал пьяный по Невскому, ведя трансляцию в интернет.

По информации телеграм-канала Пингвин, блогер Миша дальнобой решил весело провести время. Мужчина напился и взял в аренду каршеринг, на котором катался по Невскому, ведя прямую трансляцию своих похождений в сеть.

Трансляцию увидели сотрудники ДПС, впоследствии задержавшие блогера у дома 118 по Невскому проспекту. Миша оказал сопротивление полисменам и попытался скрыться, поэтому задержание было жестким.

Мужчину доставили в отдел полиции. Полицейские оперативно установили его личность: 31-летний бывший дальнобойщик Михаил. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался.