В Гатчинском районе без вести пропала 82-летняя женщина

О ее местонахождении нет никакой информации с 11 сентября.
Ростом пропавшая 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Женщина ушла в лес в районе СНТ Леноблстрой и пропала.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
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06.09.2021 251