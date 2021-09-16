По предварительной информации, Hyundai Solaris столкнулся с LADA Granta, которая ехала в попутном направлении и совершила разворот налево со своей полосы. Водитель LADA Granta погиб, трое пострадали.
В четверг, 16 сентября, утром на трассе «Санкт-Петербург – Псков» в Лужском районе произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации Hyundai Solaris столкнулся с LADA Granta, которая ехала в попутном направлении и совершила разворот налево со своей полосы.
Водитель LADA Granta погиб, трое пострадали. Среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Экстренные службы работают на месте происшествия. Об этом стало известно в сообществе «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга«.
Фото: «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга»
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