В результате столкновения двух легковушек под Лугой погиб человек — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга»
Фото: «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга»

По предварительной информации, Hyundai Solaris столкнулся с LADA Granta, которая ехала в попутном направлении и совершила разворот налево со своей полосы. Водитель LADA Granta погиб, трое пострадали.

В четверг, 16 сентября, утром на трассе «Санкт-Петербург – Псков» в Лужском районе произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации Hyundai Solaris столкнулся с LADA Granta, которая ехала в попутном направлении и совершила разворот налево со своей полосы.

В результате столкновения двух легковушек под Лугой погиб человек — фото смертельное дтп, Лужский район, "Петербург - Псков"
В результате столкновения двух легковушек под Лугой погиб человек — фото смертельное дтп, Лужский район, "Петербург - Псков"
В результате столкновения двух легковушек под Лугой погиб человек — фото смертельное дтп, Лужский район, "Петербург - Псков"

Водитель LADA Granta погиб, трое пострадали. Среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Экстренные службы работают на месте происшествия. Об этом стало известно в сообществе «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга«.

Фото: «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга»
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В результате столкновения двух легковушек под Лугой погиб человек — фото смертельное дтп, Лужский район, "Петербург - Псков"
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