По предварительной информации, Hyundai Solaris столкнулся с LADA Granta, которая ехала в попутном направлении и совершила разворот налево со своей полосы. Водитель LADA Granta погиб, трое пострадали.

В четверг, 16 сентября, утром на трассе «Санкт-Петербург – Псков» в Лужском районе произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации Hyundai Solaris столкнулся с LADA Granta, которая ехала в попутном направлении и совершила разворот налево со своей полосы.

Водитель LADA Granta погиб, трое пострадали. Среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Экстренные службы работают на месте происшествия. Об этом стало известно в сообществе «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга«.

Фото: «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга»