Вход с канала Грибоедова на «Невский проспект» в Петербурге ограничат на два месяца

Изменение в работе вестибюля второй станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге связано с капитальным ремонтом.

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Вход с канала Грибоедова будут ограничивать из-за обновления эскалатора. Работы будут проводиться с 21 сентября до 25 ноября 2021 года.

Закрывать вход будут только по будним дням в период с 18:30 до 19:30. Возможна корректировка с учетом пассажиропотока. Жителей и гостей Санкт-Петербурга просят заранее выбирать маршрут поездки на метро.