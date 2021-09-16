«Ветеранское подворье»: Лучших ленинградских садоводов назвали в Подпорожье

Вчера, 15 сентября, в Подпорожье съехались делегации из всех муниципальных районов Ленобласти на финал областного смотра-конкурса.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, конкурс демонстрации достижений ветеранских подсобных и дачных хозяйств Ленинградской области проводится с 2005 года по инициативе Ассоциации общественных объединений ветеранов. Его главные цели — поддержание социального статуса пожилого человека в обществе, повышение активности людей старшего поколения, улучшение благоустройства и содержания частных жилых домов, развитие семейной преемственности, трудовое воспитание подрастающего поколения.

На подпорожской земле финал смотра-конкурса проводился впервые. В этот день каждый из районов выставил стенд с продуктами собственного производства.

«Я очень рад, что впервые за всю историю существования «Ветеранского подворья» сюда, на северо-восток нашей области, приехали делегации из всех районов. Несмотря на дальнюю дорогу, а для некоторых она достигала 500 км, сегодня здесь собрались все. Здорово, что конкурс проводится на территории всех муниципальных образований, и эта традиция сохраняется, несмотря на пандемию», — подчеркнул Спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Спикер обошел стенды всех районов и особо отметил «молодой блеск» в глазах ветеранов, которые с гордостью представляли продукцию, выращенную собственными руками на своих участках.

«Уверен, мы будем и дальше встречаться в разных уголках Ленинградской области, показывать свои достижения, радуясь нашей общности и дружбе», — сказал Сергей Михайлович.

В торжественном открытии праздника, осмотре выставки и награждении победителей приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и Марина Левченко, заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.

Проведению финала смотра-конкурса предшествовали районные конкурсы «Ветеранское подворье», в ходе которых были определены победители в 8 номинациях.

Победу в номинации «Лучшая детская грядка» одержали: Максим Соснихин (10 лет) из Всеволожского района, Юлия Шилова (4 года) из Сланцевского района и Федор Удоенко (5 лет) из Подпорожского района.

В номинации «Преемственность поколений» отмечены Надежда Капустина (Волховский район), Марина Петрова (Кингисеппский район) и Наталья Гаврилова (Бокситогорский район).

В номинации «Лучшее ветеранское подворье» благодарности были вручены десяти победителям: Анне Гусак (общественная организация ветеранов органов государственной власти Ленинградской области), Лилии Яковлевой (Лодейнопольский район), Людмиле Рождественской (Волосовский район), Владимиру Малиновскому (Волховский район), Светлане Гресь (Тосненский район), Татьяне Курусь (Тихвинский район), Людмиле Васькиной (Подпорожский район), Владимиру Катроше (Гатчинский район), Валентине Исаевой (Кировский район), Владимиру Окуневу (Приозерский район).

«Лучшими животноводами» по итогам конкурса были признаны Василий Ревнюк (Лодейнопольский район), Тамара Кавалерчик (Всеволожский район), Нина Шевцова (Лужский район), Нина Самойлова (Тосненский район).

«Лучшими овощеводами» — Татьяна Кондратова (общественная организация ветеранов органов государственной власти Ленинградской области), Марина Понусенко (Волосовский район), Валентина Волкова (Волховский район), Елена Смирнова (Киришский район), Владимир Забелин (город Ивангород), Александр Иванов (Всеволожский район), Александра Кудлосевич (Выборгский район), Николай Антонов (Подпорожский район), Валентина Афанасьева (Бокситогорский район), Екатерина Давыдова (Кировский район), Павел и Ольга Корепины (Приозерский район), Надежда Тислер (Сланцевский район), Наталья Бурмистрова (Сосновоборский городской округ).

В номинации «Лучший пчеловод» победили участники конкурса Станислав Степанов (Волосовский район), Татьяна Осина (Ломоносовский район), Эдуард Проскура (Выборгский район) и Александр Васильев (Гатчинский район).

«Лучшими цветоводами» стали Валентина Соловьёва (общественная организация ветеранов органов государственной власти Ленинградской области), Андрей Краснобородько (Ломоносовкий район) и Татьяна Смолина (Выборгский район).

В номинации «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок» победили Людмила Трофимова (Волховский район), Надежда Гуменюк (Киришский район), Елена Ковалёва (Тосненский район), Елена Белолуцкая (Кингисеппский район), Ирина Качалова (Лужский район), Галина Климко (Тихвинский район), Елена Денисенко (Подпорожский район), Борис Калинёнок (Гатчинский район), Ирина Греханина (Сосновоборский округ).

Эстафету проведения областного финала «Ветеранского подворья» в 2022 году от Подпорожского района принял Тосненский.