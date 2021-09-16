Провести культурный досуг местные жители смогут в библиотеке с читальным залом и помещении для занятий в кружках и секциях. Также можно будет посетить спортивный зал.

В четверг, 16 сентября, в поселке Курск, Волосовского района Ленобласти, состоялось торжественное открытие нового Дома культуры. В открытии культурного объекта принял участие заместитель председатель правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко.

Провести культурный досуг местные жители смогут в библиотеке с читальным залом и помещении для занятий в кружках и секциях. При этом в здании построили зрительный зал на 150 мест со сценой. Также можно будет посетить спортивный зал.

Строительство нового объекта культурного притяжения обошлось в 336,5 миллионов рублей. Дом Культуры был возведен в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». Об этом рассказали в 47channel.

Фото: 47channel