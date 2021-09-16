В поселке Курск открылся новый Дом культуры за 336,5 миллионов рублей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: 47channel
Фото: 47channel

Провести культурный досуг местные жители смогут в библиотеке с читальным залом и помещении для занятий в кружках и секциях. Также можно будет посетить спортивный зал.

В четверг, 16 сентября, в поселке Курск, Волосовского района Ленобласти, состоялось торжественное открытие нового Дома культуры. В открытии культурного объекта принял участие заместитель председатель правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко.

Провести культурный досуг местные жители смогут в библиотеке с читальным залом и помещении для занятий в кружках и секциях. При этом в здании построили зрительный зал на 150 мест со сценой. Также можно будет посетить спортивный зал.

В поселке Курск открылся новый Дом культуры за 336,5 миллионов рублей Поселок Курск, Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области, дом культуры, Волосовский район
В поселке Курск открылся новый Дом культуры за 336,5 миллионов рублей Поселок Курск, Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области, дом культуры, Волосовский район

Строительство нового объекта культурного притяжения обошлось в 336,5 миллионов рублей. Дом Культуры был возведен в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». Об этом рассказали в 47channel.

Фото: 47channel
Вам будет интересно
В поселке Курск открылся новый Дом культуры за 336,5 миллионов рублей Поселок Курск, Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области, дом культуры, Волосовский район
«Ветеранское подворье»: Лучших ленинградских садоводов назвали в Подпорожье
Вчера, 15 сентября, в Подпорожье съехались делегации из всех муниципальных районов Ленобласти на финал областного смотра-конкурса. Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания...
16.09.2021 19
Автор