Детский сад №2 «Рябинка» примет дошколят в Волхове уже этой осенью

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Сергей Тарасов
Фото: Сергей Тарасов

Дошкольное учреждение примет в своих стенах 230 малышей от 1 года до 7 лет.

В Волхове проходят заключительные работы по благоустройству детского сада №2 «Рябинка». На объекте заканчивают асфальтирование прилегающей территории, после чего дошкольное учреждение примет в своих стенах 230 малышей от 1 года до 7 лет.

Детский сад №2 "Рябинка" примет дошколят в Волхове уже этой осенью Сергей Тарасов, детский сад, Волхов
Детский сад №2 "Рябинка" примет дошколят в Волхове уже этой осенью Сергей Тарасов, детский сад, Волхов

Ход строительства социального объекта проинспектировал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. По словам председателя, детский садик откроет свои двери уже этой осенью. Об этом рассказали 47channel.

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