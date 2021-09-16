Дошкольное учреждение примет в своих стенах 230 малышей от 1 года до 7 лет.

В Волхове проходят заключительные работы по благоустройству детского сада №2 «Рябинка». На объекте заканчивают асфальтирование прилегающей территории, после чего дошкольное учреждение примет в своих стенах 230 малышей от 1 года до 7 лет.

Ход строительства социального объекта проинспектировал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. По словам председателя, детский садик откроет свои двери уже этой осенью. Об этом рассказали 47channel.