На участке обустроили велодорожку и установили опоры освещения, восстановили зону вокруг стелы и якоря. Остались работы по устройству променада у воды – устанавливаются скамейки и малые архитектурные формы, проводится озеленение.

В Вознесенье проходят последние работы по благоустройству Свирской набережной и сквера им. С.М. Кирова. На участке уже обустроили велодорожку и установили опоры освещения, восстановили зону вокруг стелы и якоря.

Остались работы по устройству променада у воды – устанавливаются скамейки и малые архитектурные формы, проводится озеленение. Также в скором времени рабочие приступят к монтажу игрового и спортивного оборудования в сквере. Благоустройство ведется в рамках «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект второго этапа благоустройства Свирская набережной участвует в конкурсном отборе Комитета по ЖКХ Ленинградской области. В случае успеха работы будут проведены в 2022 году. Об этом сообщает администрация Подпорожского района.