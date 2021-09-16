Благоустройство Свирской набережной в Вознесенье подходит к концу — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Подпорожского района
Фото: администрация Подпорожского района

На участке обустроили велодорожку и установили опоры освещения, восстановили зону вокруг стелы и якоря. Остались работы по устройству променада у воды – устанавливаются скамейки и малые архитектурные формы, проводится озеленение.

В Вознесенье проходят последние работы по благоустройству Свирской набережной и сквера им. С.М. Кирова. На участке уже обустроили велодорожку и установили опоры освещения, восстановили зону вокруг стелы и якоря.

Благоустройство Свирской набережной в Вознесенье подходит к концу — фото Формирование комфортной городской среды, Свирская набережная, Ленобласть, Жилье и городская среда, Вознесенье
Благоустройство Свирской набережной в Вознесенье подходит к концу — фото Формирование комфортной городской среды, Свирская набережная, Ленобласть, Жилье и городская среда, Вознесенье
Благоустройство Свирской набережной в Вознесенье подходит к концу — фото Формирование комфортной городской среды, Свирская набережная, Ленобласть, Жилье и городская среда, Вознесенье
Благоустройство Свирской набережной в Вознесенье подходит к концу — фото Формирование комфортной городской среды, Свирская набережная, Ленобласть, Жилье и городская среда, Вознесенье

Остались работы по устройству променада у воды – устанавливаются скамейки и малые архитектурные формы, проводится озеленение. Также в скором времени рабочие приступят к монтажу игрового и спортивного оборудования в сквере. Благоустройство ведется в рамках «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект второго этапа благоустройства Свирская набережной участвует в конкурсном отборе Комитета по ЖКХ Ленинградской области. В случае успеха работы будут проведены в 2022 году. Об этом сообщает администрация Подпорожского района.

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Благоустройство Свирской набережной в Вознесенье подходит к концу — фото Формирование комфортной городской среды, Свирская набережная, Ленобласть, Жилье и городская среда, Вознесенье
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