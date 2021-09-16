Курьер на велосипеде сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Петербурге – видео

Пожилая женщина с сумками пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В это время на разрешающий сигнал светофора с разных сторон дороги сразу два курьера на велосипедах начали движение.

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Один из них зацепил за сумки идущей по переходу женщины. Она упала, информация о полученных травмах уточняется.

Согласно правилам, велосипедисты в зоне пешеходного перехода должны идти пешком, ведя велосипед рядом.