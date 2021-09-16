Эстония признает российскую прививку от коронавируса

Эстония решила освободить от сдачи теста на коронавирус и самоизоляции въезжающих в страну привитых туристов. Однако для это есть ряд условий.

Как сообщили ТАСС со ссылкой на департамент здоровья правительства Эстонии, страна признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения.

«Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты, — рассказали в зарубежном ведомстве.

Также стало известно, что прививка, сделанная в России, не даст права на получение сертификата о вакцинации Европейского образца.