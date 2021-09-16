Режиссера Андрея Звягинцева ввели в кому с 92-процентным поражением легких

Известный российский режиссер Андрей Звягинцев был введен в искусственную кому после перенесенного коронавируса.

Как сообщает 16 сентября The Bell, сейчас режиссер находится на лечении в Германии в состоянии искусственной комы, из которого его в ближайшее время начнут выводить.

Сообщается, что коронавирус у Звягинцева протекал в крайне серьезной форме — 92 % его легких были поражены. Также известно, что режиссер не так давно был отключён от всех систем жизнеобеспечения.

Напомним, Андрей Звягинцев является автором таких фильмов, как: «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».