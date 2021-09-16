Проблемный ЖК в Агалатово скоро введут в эксплуатацию

Во Всеволожском районе Ленинградской области достроили еще один проблемный дом. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод дома в жилом комплексе «84 Высота» в Агалатово, где были нарушены сроки передачи квартир.

Об этом сообщает портал Online47 со ссылкой на пресс-службу администрации 47-го региона в четверг, 16 сентября.

Евгений Барановский, исполняющий обязанности зампреда правительства Ленобласти отметил, что данный ЖК попал в Единый реестр проблемных жилых объектов, поскольку застройщик просрочил передачу квартир дольщикам.

Для решения данной проблемы краевая администрация привлекла правоохранительные и надзорные органы. Кроме того, были проведены заседания штабов по достройке и оказана консультативная помощь застройщику. В итоге, отметил Евгений Барановский, жилой комплекс достроили без привлечения бюджетных средств.

Десятиэтажный дом на 54 квартиры должен был быть достроен еще в сентябре 2020 года. Общая жилая площадь здания составила 2 637,9 квадратных метров. Некоторые корпуса жилого комплекса, а именно, 1,2,3,7, ранее уже были введены в эксплуатацию.