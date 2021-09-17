Еще у 189 человек выявили коронавирус в Ленобласти – данные на 17 сентября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 189 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 сентября.

Бокситогорский район: Пикалёво (+3), Пикалёво (+3), Ефимовский (+1) .

Волосовский район: п. Сельцо (+1).

Волховский район: Волхов (+10), Сясьстрой (+1), Вындин Остров (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+15), Янино-1 (+1), Кудрово (+6), Сертолово (+10), Кузьмоловский (+1), Романовка (+3), Бугры (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Дунай, тер. СНТ Ладога-2 (+1), Павлово (+1), Лупполово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+4), Глебычево (+1), Приморск (+2), Возрождение (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Войсковицы (+1), Вырица (+3), Коммунар (+2), Большие Колпаны (+1), Карташевская (+2), Мины (+1), Парицы (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Ополье (+1), Большая Пустомержа (+1), Пумалицы (+1), Ивангород (+2) .

Киришский район: Кириши (+9).

Кировский район: Приладожский (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Пухолово (+1), Мга (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Аннино (+1), Велигонты (+1), Мухоловка (+2).

Лужский район: Луга (+4), Дзержинского (+2), Ретюнь (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+1), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Студеное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5) .

Тихвинский район: Тихвин (+11), Царыцино Озеро (+1), Мехбаза (+1) .

Тосненский район: Тосно (+8), Нурма (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+2), Федоровское (+1), Аннолово (+1), Бабино (+1), Войскорово (+1) .