Рощинское лесничество признали лучшим в Ленинградской области

В воскресенье, 19 сентября, в России отметят день лесника. В преддверии праздника в Доме правительства Ленобласти работникам леса и лесоперерабатывающей промышленности вручили федеральные и региональные награды.

Лучшим лесничеством региона в этом году признано Рощинское лесничество. Директор предприятия Василий Турченюк вместе с почетным дипломом получил ключи от новой патрульной машины повышенной проходимости.

Лучшими лесничими стали Сергей Козырев (Громовское участковоое лесничество Приозерского лесничества), Владислав Чижов (Октябрьское участковое лесничество Рощинского лесничества) и Сергей Гашков (Лодейнопольское лесничество).

Ранее мы сообщали, что для управления лесами закупили новые моторные лодки.