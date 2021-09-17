Рощинское лесничество признали лучшим в Ленинградской области

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 19 сентября, в России отметят день лесника. В преддверии праздника в Доме правительства Ленобласти работникам леса и лесоперерабатывающей промышленности вручили федеральные и региональные награды.

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Фото: администрация Ленобласти

Лучшим лесничеством региона в этом году признано  Рощинское лесничество. Директор предприятия Василий Турченюк вместе с почетным дипломом получил ключи от новой патрульной машины повышенной проходимости.

Лучшими лесничими стали Сергей Козырев (Громовское участковоое лесничество Приозерского лесничества), Владислав Чижов (Октябрьское участковое лесничество Рощинского лесничества) и Сергей Гашков (Лодейнопольское лесничество).

Ранее мы сообщали, что для управления лесами закупили новые моторные лодки.

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