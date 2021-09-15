Это необходимо для лучшего отслеживания пожарной обстановки и более эффективного тушения лесных пожаров.
В управлении лесами Ленобласти стало больше моторных лодок. Новую технику закупили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
Благодаря такому пополнению спасатели смогут эффективнее предупреждать и тушить лесные пожары. Сейчас в распоряжении пожарно-химических станций Ленобллеса 13 лесопожарных катеров и моторных лодок.
Вам будет интересно
В регионе идет активная подготовка. На сегодня уже подобрано 4 тысячи переписчиков, подбор персонала продолжается. Во всех районах предоставлены помещения...
15.09.2021 56