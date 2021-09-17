Более 10% избирателей, которые записались на дистанционное электронное голосование, уже проголосовали. Об этом заявил замглавы Минцифры России и главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов.

«Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом, избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования», — цитирует Интерфакс Качанова.

Голосование началось во всех субъектах России, в том числе и в Ленобласти. Для избирателей в регионе открыты 1 004 избирательных участка, которые будут работать с 8.00 до 20.00. Голосование длится три дня — 17, 18 и 19 сентября.