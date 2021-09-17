«Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма

Российский препарат Спутник V эффективнее борется с дельта-штаммом ковида, чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm, сообщают Известия.

Специалисты изучили 309 образцов плазмы переболевших ковидом и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V.

— Самые высокие титры нейтрализующих антител против дельта-штамма были выявлены у людей, получивших две дозы Спутника V и до этого болевших COVID-19. Затем следуют те, кто получил обе дозы российского препарата, но не заражался ранше ковидом. Наименьшая защита выявлена у людей, получивших две дозы Sinopharm (без перенесенного ранее заболевания), — сообщается в материале.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Гинцбург ранее подчеркивал, что запас антител, который дает вакцинация Спутником V, достаточно высок, чтобы защитить от всех известных сейчас вариантов ковида SARS-CoV-2.