Внешняя экспозиция Военно-исторического музея артиллерии представит образцы вооружения самых разным эпох — от устаревших орудий до современных ракетных систем.

Санкт-Петербургский военно-исторический музей артиллерии представил новый экспозиционный комплекс. Выставка посвящена образцам вооружения самых разным эпох — от устаревших орудий до современных ракетных систем.

Посетители смогут изучить бронзовые стволы артиллерийских орудий от лучших мастеров начала XVI до конца XIX века. На выставке представлен весь цвет пушечной индустрии: около 60 пушечных стволов, отлитых в России, Франции, Швеции, Речи Посполитой, Англии, Персии, Китае и других странах мира. Многие из них впервые представлены публике и сохранились только в единственном экземпляре.

Комплекс «Медный двор» будет частью внешней экспозиции музея. Попасть туда можно с внутреннего двора. С 15 сентября вход бесплатный. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Фото: ЛенТВ24.