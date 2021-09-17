Артиллерийский музей Петербурга представил новый экспозиционный комплекс — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Внешняя экспозиция Военно-исторического музея артиллерии представит образцы вооружения самых разным эпох — от устаревших орудий до современных ракетных систем.

Санкт-Петербургский военно-исторический музей артиллерии представил новый экспозиционный комплекс. Выставка посвящена образцам вооружения самых разным эпох — от устаревших орудий до современных ракетных систем.

Артиллерийский музей Петербурга представил новый экспозиционный комплекс — фото Санкт-Петербург, Комплекс «Медный двор», выставка, Артиллерийский музей
Артиллерийский музей Петербурга представил новый экспозиционный комплекс — фото Санкт-Петербург, Комплекс «Медный двор», выставка, Артиллерийский музей
Артиллерийский музей Петербурга представил новый экспозиционный комплекс — фото Санкт-Петербург, Комплекс «Медный двор», выставка, Артиллерийский музей
Артиллерийский музей Петербурга представил новый экспозиционный комплекс — фото Санкт-Петербург, Комплекс «Медный двор», выставка, Артиллерийский музей

Посетители смогут изучить бронзовые стволы артиллерийских орудий от лучших мастеров начала XVI до конца XIX века. На выставке представлен весь цвет пушечной индустрии: около 60 пушечных стволов, отлитых в России, Франции, Швеции, Речи Посполитой, Англии, Персии, Китае и других странах мира. Многие из них впервые представлены публике и сохранились только в единственном экземпляре.

Комплекс «Медный двор» будет частью внешней экспозиции музея. Попасть туда можно с внутреннего двора. С 15 сентября вход бесплатный. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Фото: ЛенТВ24.

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