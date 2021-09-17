Возможностью проголосовать в первый день выборов воспользовались работники Волховского, Тосненского, Подпорожского и Киришского районов.
В пятницу, 17 сентября, в Ленобласти началось голосование по выборам в Государственную думу России и Законодательное собрание региона. Оно продлится три дня. Некоторые предприятия региона решили предоставить своим сотрудникам выходной, чтобы они смогли сегодня сделать свой выбор и освободить выходные после трудовой недели.
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Возможностью проголосовать в первый день выборов воспользовались работники Волховского, Тосненского, Подпорожского и Киришского районов. Об этом сообщает 47channel.
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