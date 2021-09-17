Александр Дрозденко: «Будет жесткая оценка всех ответственных лиц, оказавшихся не готовыми к отопительному сезону»

В регионе начался отопительный сезон, и правительство Ленинградской области взяло на особый контроль вопросы теплоснабжения многоквартирных домов.
К 17 сентября отопление должно было поступить во все социальные объекты и многоквартирные дома региона. Однако, как сообщает замглавы администрации Лодейнопольского района Владимир Рассадин, если школы, детсады, медицинские и иные учреждения уже отапливаются, то 13 жилых домов пока без тепла.
По словам Рассадина, подключение к отоплению произойдет «в начале следующей недели». Также в течение нескольких месяцев нет горячей воды (соответственно, не будет и отопления) в поселке Назия в Кировском районе. Вопрос взят на особый контроль с применением прокурорского реагирования.
Глава региона подчеркнул, что необходимо исправить недостатки, просчеты, глупость и самоуверенность при подготовке к отопительному сезону. И будет проведена жесткая оценка всех ответственных лиц, оказавшихся не готовыми.
Также, как стало известно ivbg.ru, Александр Дрозденко на совещании с главами администраций жестко высказался по поводу ситуации в городе Светогорск. Губернатор был недоволен главой администрации Выборгского района из-за некорректных данных, которые ему предоставили по ситуации со стартом отопительного сезона в Выборге.
Губернатор лично интересовался готовностью к отопительному сезону во всех муниципалитетах. Ему доложили, что «создан резервный запас топлива». Но на старте отопительного сезона внезапно выяснилось, что в двух котельных Выборгского района вообще нет суточного запаса топлива.
Районным властям и профильным комитетам поручено приложить все усилия, чтобы в ближайшее время отопление поступило во все многоквартирные дома региона. Александр Дрозденко потребовал, чтобы по всем фактам отсутствия тепла сразу были составлены акты, а документы переданы в прокуратуру и правоохранительные органы.