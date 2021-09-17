Сергей Бебенин проголосовал на выборах депутатов Законодательного собрания и Госдумы

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин поучаствовал в голосовании 17 сентября на избирательном участке № 725 в Подпорожском культурно-досуговом комплексе.

По его словам, созданы условия комфортного голосования для всех желающих.

«Трехдневное голосование дает возможность выбора, когда прийти: кто-то работает по сменам, кто-то едет на дачу. У нас сейчас время ограничений, и три дня голосования позволят избежать большого скопления людей на участках, а также проводить санитарную обработку в соответствии с требованиями», – рассказал Сергей Бебенин

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Спикер парламента отметил, что для него удобнее проголосовать сегодня. Кроме того, ему было важно лично оценить организацию и зафиксировать возможные замечания наблюдателей уже в первый день голосования.

В 2021 году голосование на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области проходит 17-19 сентября.