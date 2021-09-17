В Ополье введен в эксплуатацию дом для переселения граждан

Это второй из шести строящихся домов в рамках действующей программы расселения аварийного фонда в Ленобласти

Это первый дом, построенный ЛеноблАИЖК по программе расселения в рамках проекта «Жилье и городская среда».

В новый четырёхэтажный дом на 55 квартир уже в конце октября переедет 175 человек: будет расселено 2,4 тысячи аварийных квадратных метров. В квартирах завершена чистовая отделка, на придомовой территории оборудованы детская площадка и 50 парковочных мест.

С 2019 по 2025 год в Кингисеппском районе будет расселено 28 аварийных многоквартирных домов. Общее финансирование мероприятий — 550,6 млн рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.