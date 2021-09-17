Мать утопила в ведре только что рожденного младенца в Волхове

По информации ivbg.ru, в отношении 29-летней жительницы Волхова возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Вам будет интересно Лжеврачи украли сбережения у 84-летней пенсионерки из Сланцев По информации ivbg.ru, 16 сентября в полицию Сланцевского района обратилась 84-летняя жительница Сланцев. Около 16:00 в ее квартиру пришли две женщины, представившиеся... 17.09.2021 110

Роды прошли 16 сентября в квартире. Следствие полагает, что женщина родила девочку и положила ее в ведро с водой. Ребенок погиб. Из-за ухудшения здоровья женщину госпитализировали в реанимацию.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.