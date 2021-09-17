В Колпино выбрали участок для строительства новой инфекционной больницы

Будущее медучреждение появится в районе пересечения улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова. Больница будет рассчитана на 770 коек.
Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам взаимодействия правительства Петербурга и группы ВТБ в реализации крупных инфраструктурных проектов. Как рассказали в Смольном, соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ.
«Для строительства выбран земельный участок южнее пересечения улицы Севастьянова и улицы Георгия Водопьянова», — сообщили в пресс-службе Смольного.
Сколько времени займет строительство медучреждения пока неизвестно.
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