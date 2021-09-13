Фото: в Синявино благоустроили новое общественное пространство

В поселке Синявино Кировского района улица Кравченко заиграла новыми красками. Теперь там появилась парковая зона с различными инсталляциями и фонтан.
Фото: администрация Кировского района
Фото: администрация Кировского района
Фото: администрация Кировского района
Об этом рассказали в администрации Кировского района в понедельник, 13 сентября. Обновленная общественная территория появилась между домами 12 и 13 по улице Кравченко в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
Парковая зона теперь оборудована всем необходимым для спокойного отдыха. Территорию засадили деревьями и кустарниками, а также установили скамейки и выложили дорожки и площадку из тротуарной плитки. Кроме установленного фонтана общественное пространство украшает необычная инсталляция — павлин, полностью выполненный из зелени.
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13.09.2021 75