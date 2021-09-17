В Лужском районе международный наблюдатель оценил работу избирательных участков

Полномочный представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в сопровождении главы районной администрации посетил участки.

Избирательные участки Лужского района посетил заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ – полномочный представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан Сафарзода Бахтовар Амирали. Его сопровождал глава районной администрации Юрий Намлиев. В Instagram он опубликовал снимок с гостем и рассказал о встрече.

«Сегодня первый день выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации и Законодательного собрания Ленинградской области. Показали почетному гостю работу избирательных участков и нашу набережную», — написал Юрий Намлиев.

59 избирательных участков Лужского района работают с соблюдением антикоронавирусных мер и в штатном режиме. Выборы депутатов восьмого созыва Госдумы и депутатов седьмого созыва областного Законодательного собрания пройдут три дня — с 17 по 19 сентября.