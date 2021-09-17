75 млрд рублей потратят на развитие Кронштадта

Бюджетные деньги пойдут на музей, выставочные центры, две гостиницы и океанариум.

17 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину на видеоконференции о развитии Кронштадта. Для многочисленных проектов выделили 75 млрд рублей из бюджета.

«К настоящему времени открыты музейно-исторический парк “Остров фортов” на 10 гектарах, первая и вторая очереди музейно-исторического “Парка Патриот”. Ежемесячно их посещают 70 тысяч человек», — заявил Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в рамках проекта «Остров фортов» планируют построить музей военно-морской славы, океанариум, физкультурно-оздоровительный комплекс, выставочный, научный, историко-природный морской центры.

Кроме того, в планах создать школу, два детсада, две гостиницы и кинотеатр. Также администрация надеется восстановить Петровский док и сделать из него музей.