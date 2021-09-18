На территории Турции обнаружена самая древняя в мире мозаика

Во время проведения археологических работ на кургане Ушаклы, специалисты обнаружили древнюю мозаику. Ее возраст ориентировочно 3500 лет. Уже в ближайшее время ее должны на официальном уровне признать самой древней мозаикой в мире.

Сенсационную находку освещало издание Daily Sabah. Впервые полевые работы на территории Ушаклы начались еще 13 лет назад, а 9 лет назад стартовали раскопки. Исследованием руководят Генеральное управление культурного наследия и музеев, а также итальянский Пизанский университет и Университет Бозок.

Однако прийти к действительно сенсационному открытию ученым удалось лишь сейчас. Археологи нашли артефакт, который является древнейшим в своем роде – это мозаика из 3147 камней и размером 3 на 7 метров. По предварительным оценкам, ее возраст может достигать не менее 3500 лет. Ученые также отмечают, несмотря на возраст, мозаика достаточно хорошо сохранилась.

Директор местного департамента по культуре и туризму Хусейн Чифти добавил, что подобная находка – первая в мировой истории. Этого же мнения придерживается руководитель экспедиции Анаклето Д’Агостино. По словам эксперта, мозаику могли создавать еще в 1500 году до нашей эры.