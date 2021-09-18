Жители Ленобласти активно голосуют за будущее

Избирательный процесс в регионе отлажен, так что все проходит легитимно, безопасно и в дружественной обстановке.

Второй день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской области в 47 регионе проходит активно, ярко и безопасно. Все больше жителей области решают проявить свою гражданскую активность. Так, к примеру, по сообщениям администрации Ломоносовского района, на 12 часов дня уже проголосовали 19,58% жителей на выборах в Госдуму и 18,81% в Заксобрание региона, пишет Онлайн 47.

Активная явка наблюдается и в Кировском районе:

Голосуют ленинградцы всех возрастов. Так, в Волхове на избирательный участок вместе с внуком пришла 90-летняя Анна Травкина:

В поселке Семрино Гатчинского района проголосовала «за будущее своих внуков и правнуков» Вера Егорова – ей 96 лет, она ветеран Великой Отечественной войны:

А в поселке Никольский Подпорожского района свою позицию выразила участница Великой Отечественной войны, медицинский работник, участница Казачьего общества «47-я сотня», депутат на протяжении пяти созывов, 92-летняя Анна Щербакова:

Не отстают и представители молодого поколения. В поселке Новый Свет на выборы пришли Полина и Саша, которым только-только исполнилось 18 – и они впервые смогли выполнить свой гражданский долг. С этим знаковым событием их поздравила глава поселения Елена Огнева, вручив девушкам небольшие сувениры.