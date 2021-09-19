Российских пенсионеров ожидают новые выплаты в октябре

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Размер выплат и индексаций будет различным в зависимости от региона, возраста и категории пенсионера.

В России с 1 октября в ряде регионов ожидаются дополнительные выплаты и индексации для пенсионеров. Прибавку получат военные пенсионеры, те, кому уже исполнилось 80 лет, жители Крайнего Севера, а также некоторых других регионов страны. Выплаты ждут пенсионеров, накопивших внушительный трудовой стаж (женщины — 20 лет, мужчины — 25).

Также следует ожидать региональных выплат ко Дню пожилого человека. Их условия также отличаются в каждом регионе. К примеру, в Ненецком АО размер выплаты к 1 октября очень солидный — 10 000 рублей. Но для ее получения надо иметь трудовой стаж на территории этого округа не менее 15 лет.

Также с 1 октября проиндексируют размеры военных пенсий. Прибавку получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец«.

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