Комитет по сохранению культурного наследия поделился кадрами обновленных интерьеров.

В Тихвине завершилась реставрация музея знаменитого композитора Римского-Корсакова. Помещение заметно обновилось — просторные и светлые комнаты, оригинальная лепнина, cкульптуры и прочие украшения внутреннего интерьера.

В скором времени музей оживет еще больше и наполнится коллекциями. Кадрами с обновленными интерьерами поделился Комитет по сохранению культурного наследия.

Видео: комитет по сохранению культурного наследия