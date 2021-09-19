Комитет по сохранению культурного наследия поделился кадрами обновленных интерьеров.
В Тихвине завершилась реставрация музея знаменитого композитора Римского-Корсакова. Помещение заметно обновилось — просторные и светлые комнаты, оригинальная лепнина, cкульптуры и прочие украшения внутреннего интерьера.
В скором времени музей оживет еще больше и наполнится коллекциями. Кадрами с обновленными интерьерами поделился Комитет по сохранению культурного наследия.
Видео: комитет по сохранению культурного наследия
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