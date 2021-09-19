«Дворянская романтика и великолепие»: в Тихвине завершилась реставрация музея Римского-Корсакова — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Комитет по сохранению культурного наследия поделился кадрами обновленных интерьеров.

В Тихвине завершилась реставрация музея знаменитого композитора Римского-Корсакова. Помещение заметно обновилось — просторные и светлые комнаты, оригинальная лепнина, cкульптуры и прочие украшения внутреннего интерьера.

В скором времени музей оживет еще больше и наполнится коллекциями. Кадрами с обновленными интерьерами поделился Комитет по сохранению культурного наследия.

Видео: комитет по сохранению культурного наследия
Вам будет интересно
"Дворянская романтика и великолепие": в Тихвине завершилась реставрация музея Римского-Корсакова — видео Тихвин, музей Римского-Корсакова, Ленобласть, культура, комитет по сохранению культурного наследия
Открытие бюста Василия Ланового состоялось в Волхове — фото
На торжественное открытие бюста народного артиста СССР, Героя труда России Василия Ланового в волховский Дворец Культуры пришли сотни человек. В Волхове...
06.09.2021 319
Автор