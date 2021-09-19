По информации наблюдателей, на участках царит спокойная и дружеская атмосфера — многие жители встречают голосующих соседей и знакомых.

Сегодня, 19 сентября в Ленинградской области начался третий и завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Для ленинградцев с 8:00 открыто свыше тысячи УИКов по всему региону. Выбрать своего кандидата можно до 20:00.

В социальных сетях наблюдатели 47 региона рассказывают об обстановке на избирательных участках. В большинстве районов нарушений не обнаружено, а обстановка спокойная и дружеская.

В Подпорожье голосование проходит спокойно и без нарушений. Участок открыт с самого утра, стационарный и переносные ящики опечатаны, посетителей продолжают прибывать.

В Киришах жители также участвуют в выборах в атмосфере спокойствия и порядка. Многие жители приятно удивлены — удается встретить голосующих соседей и знакомых.

В поселке имени Морозова процесс голосования идет ответственно и без замечаний, сообщают наблюдатели. КОИБы работают исправно, есть опломбированный стационарный ящик на случай отключения электричества, члены комиссии выезжают для надомного голосования, переносные урны для голосования опломбированы.

В Щеглово, Всеволожского района, наблюдатели отмечают высокую активность избирателей. Организация выборов также остается удовлетворительной. Урны опломбированы, сейф-пакеты находятся в сейфе, все опечатано. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Фото: социальные сети