Особое внимание уделяют внимание людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам.

В воскресенье, 19 сентября, в России проходит последний день голосования на выборах в Госдуму. В Ленобласти активно работают #Волонтерынавыборах, сообщается в группе «Избирательная комиссия Ленинградской области».

Они проводят акцию «Волонтеры избиркома», помогая избирателям, не привыкшим к повышенной активности – это пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями, маломобильные граждане.

Фото: Молодежный центр города Сланцы