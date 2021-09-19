Особое внимание уделяют внимание людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам.
В воскресенье, 19 сентября, в России проходит последний день голосования на выборах в Госдуму. В Ленобласти активно работают #Волонтерынавыборах, сообщается в группе «Избирательная комиссия Ленинградской области».
Они проводят акцию «Волонтеры избиркома», помогая избирателям, не привыкшим к повышенной активности – это пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями, маломобильные граждане.
Фото: Молодежный центр города Сланцы
Вам будет интересно
Леноблизбирком прокомментировал ряд сообщений о фактах возможных нарушений в ходе дня голосования 19 сентября. В Леноблизбирком 19 сентября поступило 4 сообщения...
19.09.2021 44