Волонтеры помогают гражданам на участковых избирательных комиссиях

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Молодежный центр города Сланцы
Фото: Молодежный центр города Сланцы

Особое внимание уделяют внимание людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам.

В воскресенье, 19 сентября, в России проходит последний день голосования на выборах в Госдуму. В Ленобласти активно работают #Волонтерынавыборах, сообщается в группе «Избирательная комиссия Ленинградской области».

Волонтеры помогают гражданам на участковых избирательных комиссиях Ленобласть, голосование, выборы, волонтеры
Волонтеры помогают гражданам на участковых избирательных комиссиях Ленобласть, голосование, выборы, волонтеры
Волонтеры помогают гражданам на участковых избирательных комиссиях Ленобласть, голосование, выборы, волонтеры
Волонтеры помогают гражданам на участковых избирательных комиссиях Ленобласть, голосование, выборы, волонтеры

Они проводят акцию «Волонтеры избиркома», помогая избирателям, не привыкшим к повышенной активности – это пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями, маломобильные граждане.

Фото: Молодежный центр города Сланцы
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