Женщина, нашедшая животное в ДНП Борисово, обнаружила его еще 15 сентября. Она поставила котоловку у беседки, но лис в нее не зашел. 16 сентября зверь вернулся, но еще более изможденный.

РКЦентр «Велес» взял на попечение раненного лиса, обнаруженного в ДНП Борисово. Местная жительница обнаружила его еще 15 сентября. Она созвонилась с центром «Велес», после чего поставила котоловку у беседки, но лис в нее не зашел. 16 сентября зверь вернулся, но еще более изможденный.

Прибывшие специалисты смогли протолкнуть лисенка в клетку и доставить в центр помощи диким животным. Сообщается, что лис был атакован собаками. Теперь о нем позаботятся в центре помощи диким животным.