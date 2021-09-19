По поступившей информации, на участке голосования в Рождествено бюллетени раздавали с уже поставленной галочкой за Единую Россию. Леноблизбирком назвал поведение гражданина провокацией.

В воскресенье, 19 сентября, в Леноблизбирком поступила информация из сообщества «Выборы в Ленобласти», в котором пользователь указал, что в Рождествено (Гатчинский район) на участке голосования бюллетени дают с уже поставленной галочкой за Единую Россию.

Леноблизбирком назвал поведение гражданина провокацией. На данном участке ведется видеонаблюдение, исходя из которого видно, что в 15.33 избиратель получил избирательные бюллетени и прошел в кабину для голосования, а в 15.38 избиратель сообщил «что в одном из бюллетене стоит «галочка». Член УИК, который выдал бюллетени, находилась в поле обзора камеры видеонаблюдения. После инцидента члены комиссии продемонстрировали все незаполненные бюллетени, ни в одном из них не было отметок в квадратах.