Представителей КПРФ заподозрили в подкупе избирателей и распространении фейковых новостей о нарушениях. Леноблизбирком организовал проверку.

Сегодня, 19 сентября в Ленинградской области проходит третий и завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Для ленинградцев с 8:00 открыто свыше тысячи УИКов по всему региону. Выбрать своего кандидата можно до 20:00.

По информации наблюдателей, на участках царит спокойная и дружеская атмосфера. Однако местами происходят инциденты. Об одном из них рассказали в Леноблизбиркоме.

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Сообщается, что члену комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ не представили списки открепленных и не выдали копию протокола тестирования КОИБ вместе с копиями контрольных данных о ходе голосования. Леноблизбирком организовал проверку, в ходе которой информация не подтвердилась. Оказалось, члены комиссии с правом совещательного голоса «вносят элементы дезорганизации» в работу.

«Ему была предоставлена вся информация в соответствии с законом. Никаких жалоб от этих членов комиссии в УИК не поступало. При этом эти члены комиссии с правом совещательного голоса вносят элементы дезорганизации в работы комиссии», — Леноблизбирком

Ситуация получила развитие еще дальше. Как рассказала Online47 председатель избирательного участка №225 Ирина Терентьева, поведение представителей КПРФ все больше сводится к провокациям.

«Представители КПРФ очень некорректно себя ведут. Мы им показываем всё, что должны показывать. Член комиссии с правом совещательного голоса должен быть мне помощником, а получается, что я только перед ним отчитываюсь. Пишут себе в чат, что должны были показать ему сейф-пакеты, а это для тех УИК, где нет КОИБов. У нас они есть. Он очень многое не понимает в голосовании, но требований очень много. Ходи, смотри, фотографируй, но не мешай работе. Их как будто научили по определённой методичке: их задача завести всех. Избирателям это не так сильно мешает, но вот комиссии – да. Я не первый раз в комиссии, но такого ещё не видела. Он говорит то, что ему сказали говорить», — Ирина Терентьева

Зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОПРФ, руководитель штаба общественного наблюдения Владимир Журавлев также отреагировал на действия представителей КПРФ.

«Я вижу сообщения, обращения с участков. Во-первых, непосредственно на местах, нарушений которые влияли бы на выбор ленинградцев, их нет. Есть организованные кампании, которые дискредитируют выборы. И в Ленобласти сегодня в Единый день голосования это очень заметно. Организованный поток жалоб идёт от представителей КПРФ. Это известно, что на всех выборах организуется массовый поток необоснованных жалоб. Чтобы везде звучать. За этим скрываются технологии воздействия на избирателей. Хотелось бы, чтобы применялись меры юридической ответственности. А по-человечески, давайте не портить процесс конституционного права – проголосовать. Не думаю, что эффект какой-то от этих действий будет. Но это попытка от чувства неуверенности», — Владимир Журавлёв