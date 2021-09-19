В понедельник будет облачно, с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит 0…+5°C, днем +6 до +11°C.

В Ленинградскую область продолжают наступать осенние холода. Новая неделя начнется с облачной с прояснениями погоды, без осадков. Температура ночью составит 0…+5 °C, днем +6 до +11 °C.

Ветер восточный, северо-восточный, от 7 до 12 м/с. Атмосферное давление ночью будет незначительно повышаться, а днем незначительно понижаться.