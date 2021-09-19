Представители КПРФ провокациями нарушали правила во время выборов

В последние дни голосования представителей КПРФ обвинили в провокациях, которые проходили на участках в Янинском центре образования Всеволожского района.
Так, На УИК №983 член избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ) нарушила правила, когда собирала конфиденциальные данные избирателей, рассказывала о кандидатах и держала чужие бюллетени в руках.
В субботу ЧПСГ, входящая в КПРФ, попросила у председателя УИК №196 Анастасии Михайловой просмотреть реестр для голосования. Ей показали листы, но представительнице «красных» что-то не понравилось, и она начала вырывать документы из рук.
Как сообщает Online47, среди представителей КПРФ распространен новый способ политтехнологии. Вместо агитации «красные» все время на участках подают жалобы, причем громко озвучивая свои требования каждые полчаса. Отличился и «красный» кандидат, который возмутился очередями и заявил, что члены УИКа должны работать без перерыва 12 часов.