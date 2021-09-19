Представители КПРФ провокациями нарушали правила во время выборов

В последние дни голосования представителей КПРФ обвинили в провокациях, которые проходили на участках в Янинском центре образования Всеволожского района.

Так, На УИК №983 член избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ) нарушила правила, когда собирала конфиденциальные данные избирателей, рассказывала о кандидатах и держала чужие бюллетени в руках.

В субботу ЧПСГ, входящая в КПРФ, попросила у председателя УИК №196 Анастасии Михайловой просмотреть реестр для голосования. Ей показали листы, но представительнице «красных» что-то не понравилось, и она начала вырывать документы из рук.

«Пришлось заступаться члену комиссии, была небольшая потасовка. В тот момент как раз были избиратели, тут сидели бабушка с дедушкой, которые были в большом шоке о того, что вообще происходит на избирательном участке, как ведут себя некоторые члены комиссии – некорректно, недостойно», — возмутилась Анастасия Михайлова.

Как сообщает Online47, среди представителей КПРФ распространен новый способ политтехнологии. Вместо агитации «красные» все время на участках подают жалобы, причем громко озвучивая свои требования каждые полчаса. Отличился и «красный» кандидат, который возмутился очередями и заявил, что члены УИКа должны работать без перерыва 12 часов.