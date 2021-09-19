В Выборге дотла сгорел частный дом, оставив троих жильцов без крова — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Жилой дом выгорел дотла еще в минувшую пятницу, 17 сентября. Частное домовладение теперь вряд ли подлежит восстановлению.

О происшествии сообщил портал 47news в воскресенье, 19 сентября.

Загоревшееся здание было разделено на две части. Хозяин дома рассказал, что возгорание случилось не на его половине, а у соседей, которые в доме не живут, а только приезжают туда отдыхать. Погорелец успел выбежать из дома, схватив ноутбук, телефон и некоторое количество денег.

Пламя распространилось на площади в 60 квадратных метров. Для устранения ЧП привлекли восемь спасателей и две единицы техники. Чудом пострадавших в происшествии нет, однако в пожаре погибла кошка по кличке Дуня.

Хозяин дома поделился, что временно с квартирой ему помогли знакомые. Его семья проживала в доме около шести лет, ремонт обойдется в крупную сумму, собственность застрахована не была. Желающие могут помочь — связаться с погорельцами можно в соцсетях.

Видео: Георгий Иванов / vk.com
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