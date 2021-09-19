Каждый должен иметь право проголосовать», – отметили в администрации Волховского района.

Выборы, прошедшие в Ленинградской области, дошли даже до самых отдалённых уголков региона. Члены избирательной комиссии совместно с наблюдателями проделали долгий путь по воде на Птичий Остров в Волховском районе, чтобы помочь жителям реализовать свое избирательное право. Каждый должен иметь право проголосовать», – отметили в администрации Волховского района.

Напоминаем, что явка на третий день выборов в Ленобласти составила 39,01% по данным Леноблизбиркома.