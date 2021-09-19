К избирателям на Птичий Остров избирком добирался на лодке

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: https://vk.com/advr63
Фото: https://vk.com/advr63

Каждый должен иметь право проголосовать», – отметили в администрации Волховского района.

Выборы, прошедшие в Ленинградской области, дошли даже до самых отдалённых уголков региона. Члены избирательной комиссии совместно с наблюдателями проделали долгий путь по воде на Птичий Остров в Волховском районе, чтобы помочь жителям реализовать свое избирательное право. Каждый должен иметь право проголосовать», – отметили в администрации Волховского района.

Напоминаем, что явка на третий день выборов в Ленобласти составила 39,01% по данным Леноблизбиркома.

Вам будет интересно
К избирателям на Птичий Остров избирком добирался на лодке Птичий Остров, Ленобласть, голосование, выборы, Волховский район
Ленинградцы и петербуржцы приходят на выборы вместе со своими питомцами — фото
Голосовать приходят не только всей семьей, но и с собаками, котами и даже в костюмах котов. Кое-где избирательную комиссию встречали...
19.09.2021 81
Автор