Каждый должен иметь право проголосовать», – отметили в администрации Волховского района.
Выборы, прошедшие в Ленинградской области, дошли даже до самых отдалённых уголков региона. Члены избирательной комиссии совместно с наблюдателями проделали долгий путь по воде на Птичий Остров в Волховском районе, чтобы помочь жителям реализовать свое избирательное право. Каждый должен иметь право проголосовать», – отметили в администрации Волховского района.
Напоминаем, что явка на третий день выборов в Ленобласти составила 39,01% по данным Леноблизбиркома.
Вам будет интересно
Голосовать приходят не только всей семьей, но и с собаками, котами и даже в костюмах котов. Кое-где избирательную комиссию встречали...
19.09.2021 81