«Хватит обезьянничать»: кандидат в Заксобрание Ленобласти уходит из КПРФ

После выборов кандидат в Заксобрание Ленобласти от коммунистов решил покинуть партию.
Чемпион России в командном многоборье по лёгкой атлетике Антон Болдовский, баллотировавшийся в Заксобрание Ленобласти, возмущен поведением членов КПРФ. Об этом он рассказал ЛенТВ24.
Спортсмена возмущает то, как коммунисты относятся к представителям других партий. Болдовский отметил, что в его команде по волейболу играют представители разных партий, и он считает неправильным их оскорблять за политические взгляды.
Чемпион заявил, что «окончательным ударом» по его вере в КПРФ стало поведение однопартийцев на избирательных участках. Ему не понравилось, что те снимали паспорта избирателей и устраивали истерики. «Хватит обезьянничать, давайте нормальное общество строить», — обратился Болдовский к представителям КПРФ.