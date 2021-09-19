«Хватит обезьянничать»: кандидат в Заксобрание Ленобласти уходит из КПРФ

После выборов кандидат в Заксобрание Ленобласти от коммунистов решил покинуть партию.

Чемпион России в командном многоборье по лёгкой атлетике Антон Болдовский, баллотировавшийся в Заксобрание Ленобласти, возмущен поведением членов КПРФ. Об этом он рассказал ЛенТВ24.

«Коммунистические идеи мне близки и коммунизм предполагает создание эгалитарного, образованного, воспитанного общества. Но когда я начал углубляться в партию и смотреть как всё работает, я понял, что не совсем согласен с тем, что сейчас, в правовом государстве, нужно решать все проблемы истериками, разговаривать на повышенных тонах и обзываться ворами и крысами», — заявил Болдовский.

Спортсмена возмущает то, как коммунисты относятся к представителям других партий. Болдовский отметил, что в его команде по волейболу играют представители разных партий, и он считает неправильным их оскорблять за политические взгляды.

Чемпион заявил, что «окончательным ударом» по его вере в КПРФ стало поведение однопартийцев на избирательных участках. Ему не понравилось, что те снимали паспорта избирателей и устраивали истерики. «Хватит обезьянничать, давайте нормальное общество строить», — обратился Болдовский к представителям КПРФ.