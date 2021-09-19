Уверенное лидерство занимает «Единая Россия» у которой более половины голосов по итогам экзитпола.
В воскресенье, 19 сентября, в Ленобласти завершились трехдневные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, а также депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва. Стали известны данные с экзитполов по Ленинградской области.
Граждане на выходе с участков отдавали предпочтения следующим партиям:
- ЕР («Единая Россия») — 50 (+)%
- КПРФ («Коммунистическая партия Российской Федерации») — 14-15%
- СР («Справедливая Россия») — 10%
- ЛДПР («Либерально-демократическая партия России») — 6%
- НЛ («Новые люди») — 4 (+)%
Касаемо одномандатных округов появились следующие данные:
- 111 округ — побеждает Светлана Журова.
- 112 округ — уверенно побеждает Сергей Яхнюк
- 113 округ — уверенно побеждает Сергей Петров.
Официальные данные будут обнародованы после подсчета голосов.