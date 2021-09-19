Уверенное лидерство занимает «Единая Россия» у которой более половины голосов по итогам экзитпола.

В воскресенье, 19 сентября, в Ленобласти завершились трехдневные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, а также депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва. Стали известны данные с экзитполов по Ленинградской области.

Граждане на выходе с участков отдавали предпочтения следующим партиям:

ЕР («Единая Россия») — 50 (+)%

КПРФ («Коммунистическая партия Российской Федерации») — 14-15%

СР («Справедливая Россия») — 10%

ЛДПР («Либерально-демократическая партия России») — 6%

НЛ («Новые люди») — 4 (+)%

Касаемо одномандатных округов появились следующие данные:

111 округ — побеждает Светлана Журова.

112 округ — уверенно побеждает Сергей Яхнюк

113 округ — уверенно побеждает Сергей Петров.

Официальные данные будут обнародованы после подсчета голосов.