19 сентября в 20 часов вечера закрылись все 1004 избирательных участка 47 региона. Сразу после этого начался подсчет голосов.

В Ленинградской области завершились трехдневные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, а также депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва. Выборы проходили в атмосфере рекордного числа наблюдателей — за ходом выборов следили более двух тысяч человек. Также в регионе впервые заработал Центр общественного наблюдения, который посетила член СПЧ при Президенте РФ Наталья Евдокимова.

Вам будет интересно Наблюдатели положительно отзываются о ходе выборов в Ленобласти — фото По информации наблюдателей, на участках царит спокойная и дружеская атмосфера — многие жители встречают голосующих соседей и знакомых. Сегодня, 19 сентября... 19.09.2021 77

При этом прошедшие выборы отличались небывалыми мерами противоэпидемиологической безопасности. На всех участках осуществлялась термометрия, а избиратели обеспечивались средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, персональными авторучками. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Леноблизбиркома не зафиксировал ни одного вброса бюллетеней на территории региона, все три дня голосования прошли без существенных нарушений. Сообщалось только о немногих инцидентах с провокаторами.

Явка на третий день выборов в Ленобласти составила 39,01% по информации Леноблизбиркома. Наиболее активные избиратели в Лодейнопольском районе (49,59%), Сосновоборском городском округе (47,05%) и Бокситогорском районе (45,13%).

В Ленобласти и Петербурге избиратели подошли креативно к выражению своей гражданской позиции. Так, в Ленинградской области голосовать приходят не только всей семьей, но и с собаками и котами. А к избирателям на Птичий Остров избирком добирался на лодке.