Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 69-74 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;

км 17, 43 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

Тосно км 14-12 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

ТрР км 63 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия;

км 151-152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, окрашивание СБО.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 114-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, отсыпка обочин.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 25-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 32-36 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 08:00, фрезерование асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: