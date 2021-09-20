Стало известно, где на 20 сентября зафиксированы 211 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 211 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 20 сентября.
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18.09.2018 86645
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+3), Заборье (+4), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Каложицы (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+2), Торосово (+1), Курск (+6), Большой Сабск (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Вындин Остров (+2), Гостинополье (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+16), Кудрово (+6), Щеглово (+1), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+1), Старая (+6), Вартемяги (+1), Романовка (+2), Бугры (+2), Ириновка (+1), Дубровка (+2), Рахья (+2), Лупполово (+1), Касимово (+1), Коркинский ручей (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Светогорск (+1), Кондратьево (+1), Лосево (+1), Токарево (+1), Чайка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+11), Сиверский (+2), Вырица (+1), Пудомяги (+1),Коммунар (+3), Елизаветино (+2), Новый Учхоз (+1), Парицы (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Большая Пустомержа (+2).
- Киришский район: Кириши (+15), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Назия (+1), Путилово (+1), Концы (+1), СНТ «Липки» (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Яровщина (+1), Рассвет (+1), Вахнова Кара (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+4), Горбунки (+1), Келози (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Скреблово (+1), Наволок (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+8).
- Приозерский район: Мичуринское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Старополье (+1), Вервино (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+12), Шибенец (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+1), Красный Бор (+1), Бабино (+1).